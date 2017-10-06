Чилич сыграет с Маннарино в полуфинале турнира в Токио

Хорват Марин Чилич победил американца Райана Харрисона в четвертьфинале турнира в Токио. Он отдал сопернику два гейма – 6:2, 6:0. В полуфинале Чилич сыграет с французом Адрианом Маннарино, который обыграл японца Юити Сугита.
Токио (Япония)
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 563 795 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Чилич (Хорватия, 1) – Харрисон (США) – 6:2, 6:0
Маннарино (Франция) – Сугита (Япония) – 6:2, 6:4
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