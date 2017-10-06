Чилич сыграет с Маннарино в полуфинале турнира в Токио

Хорват Марин Чилич победил американца Райана Харрисона в четвертьфинале турнира в Токио. Он отдал сопернику два гейма – 6:2, 6:0. В полуфинале Чилич сыграет с французом Адрианом Маннарино, который обыграл японца Юити Сугита.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 563 795 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Чилич (Хорватия, 1) – Харрисон (США) – 6:2, 6:0

Маннарино (Франция) – Сугита (Япония) – 6:2, 6:4