Чилич, Сок и Багдатис - в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Хорватский теннисист Марин Чилич во втором круге турнира АТР в Индиан-Уэллсе обыграл венгра Мартона Фучовича - 7:5, 6:3. Также в следующий раунд вышли Сэм Керри, Джек Сок (оба - США), Милош Раонич (Канада) и Маркос Багдатис (Кипр).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Сэм Керри (США, 18) - Миша Зверев (Германия) - 6:4, 7:5

Марин Чилич (Хорватия, 2) - Мартон Фучович (Венгрия) - 7:5, 6:3

Милош Раонич (Канада, 32) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, Q) - 6:4, 6:4

Джек Сок (США, 8) - Томас Фаббиано (Италия) - 6:2, 7:5

Маркос Багдатис (Кипр, Q) - Диего Шварцман (Аргентина, 14) - 7:5, 6:4