06:36 | Теннис — ATP

Чилич, Сок и Багдатис - в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе


Хорватский теннисист Марин Чилич во втором круге турнира АТР в Индиан-Уэллсе обыграл венгра Мартона Фучовича - 7:5, 6:3. Также в следующий раунд вышли Сэм КерриДжек Сок (оба - США), Милош Раонич (Канада) и Маркос Багдатис (Кипр).

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир ATP BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 972 535 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Сэм Керри (США, 18) - Миша Зверев (Германия) - 6:4, 7:5

Марин Чилич (Хорватия, 2) - Мартон Фучович (Венгрия) - 7:5, 6:3

Милош Раонич (Канада, 32) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, Q) - 6:4, 6:4

Джек Сок (США, 8) - Томас Фаббиано (Италия) - 6:2, 7:5

Маркос Багдатис (Кипр, Q) - Диего Шварцман (Аргентина, 14) - 7:5, 6:4

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Материалы других СМИ
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