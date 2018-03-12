Чилич, Сок и Багдатис - в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Хорватский теннисист Марин Чилич во втором круге турнира АТР в Индиан-Уэллсе обыграл венгра Мартона Фучовича - 7:5, 6:3. Также в следующий раунд вышли Сэм Керри, Джек Сок (оба - США), Милош Раонич (Канада) и Маркос Багдатис (Кипр).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 972 535 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Сэм Керри (США, 18) - Миша Зверев (Германия) - 6:4, 7:5
Марин Чилич (Хорватия, 2) - Мартон Фучович (Венгрия) - 7:5, 6:3
Милош Раонич (Канада, 32) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, Q) - 6:4, 6:4
Джек Сок (США, 8) - Томас Фаббиано (Италия) - 6:2, 7:5
Маркос Багдатис (Кипр, Q) - Диего Шварцман (Аргентина, 14) - 7:5, 6:4
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