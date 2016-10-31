Чилич поднялся в десятку чемпионской гонки ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович. Хорват Марин Чилич опередил чеха Томаша Бердыха и бельгийца Давида Гоффена и занимает теперь 9-е место.

Лучшим из россиян остается Андрей Кузнецов, который опустился на 47-е место. Также стоит отметить, что другой представитель России, Карен Хачанов, поднялся на 7 позиций.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 31 октября

1 (1). Джокович (Сербия) – 10 600 очков

2 (2). Маррэй (Великобритания) – 10 185

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5105

4 (4). Раонич (Канада) – 4690

5 (5). Нишикори (Япония) – 4615

6 (6). Монфис (Франция) – 3625

7 (7). Надаль (Испания) – 3300

8 (8). Тим (Австрия) – 3205

9 (11). Марин Чилич - 3090

10 (9). Бердых (Чехия) – 2880…

47 (46). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 950…

51 (58). ХАЧАНОВ (Россия) – 864…

56 (54). ЮЖНЫЙ (Россия) – 810...

76 (73). КРАВЧУК (Россия) – 699