Чилич поднялся в десятку чемпионской гонки ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович. Хорват Марин Чилич опередил чеха Томаша Бердыха и бельгийца Давида Гоффена и занимает теперь 9-е место.
Лучшим из россиян остается Андрей Кузнецов, который опустился на 47-е место. Также стоит отметить, что другой представитель России, Карен Хачанов, поднялся на 7 позиций.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 31 октября
1 (1). Джокович (Сербия) – 10 600 очков
2 (2). Маррэй (Великобритания) – 10 185
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5105
4 (4). Раонич (Канада) – 4690
5 (5). Нишикори (Япония) – 4615
6 (6). Монфис (Франция) – 3625
7 (7). Надаль (Испания) – 3300
8 (8). Тим (Австрия) – 3205
9 (11). Марин Чилич - 3090
10 (9). Бердых (Чехия) – 2880…
47 (46). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 950…
51 (58). ХАЧАНОВ (Россия) – 864…
56 (54). ЮЖНЫЙ (Россия) – 810...
76 (73). КРАВЧУК (Россия) – 699