Чилич поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP, Хачанов - 35-й

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Финалист Уимблдона-2017 хорват Марин Чилич поднялся с 11-го на 5-е место, набрав 2905 очков. Первую строчку по-прежнему занимает испанец Рафаэль Надаль, на счету которого 7095 баллов.

Полуфиналист Уимблдона Томаш Бердых поднялся на девять позиций и теперь занимает 10-е место.

Среди россиян лучшим является Карен Хачанов, который с 37-ой строчки поднялся на 35-ю, а его соотечественник Даниил Медведев занимает 44-ю позицию.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 17 июля

1 (1*). Надаль (Испания) – 7095 очков

2 (2). Федерер (Швейцария) – 6545

3 (3). Тим (Австрия) – 3345

4 (4). Вавринка (Швейцария) – 3150

5 (11). Чилич (Хорватия) – 2905

6 (5). Зверев (Германия) – 2710

7 (6). Джокович (Сербия) – 2585

8 (7). Маррэй (Великобритания) – 2290

9 (9). Димитров (Болгария) – 1925

10 (19). Бердых (Чехия) – 1905…

35 (37). ХАЧАНОВ (Россия) – 785…

44 (45). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 637…

53 (67). РУБЛЕВ (Россия) – 523…

94 (87). ДОНСКОЙ (Россия) – 374,

95 (88). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 366.

* – положение в предыдущем рейтинге