Чилич обыграл Рамоса-Виньоласа в четвертьфинале турнира в Шанхае

Хорват Марин Чилич победил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа в четвертьфинале турнира в Шанхае. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и закончилась со счетом 6:3, 6:4. В полуфинале Чилич сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) – Григор Димитров (Болгария).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Shanghai Rolex Masters
Призовой фонд 6 216 400 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Чилич (Хорватия, 4) – Рамос-Виньолас (Испания) – 6:3, 6:4
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