Чилич обыграл Рамоса-Виньоласа в четвертьфинале турнира в Шанхае

Хорват Марин Чилич победил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа в четвертьфинале турнира в Шанхае. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и закончилась со счетом 6:3, 6:4. В полуфинале Чилич сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) – Григор Димитров (Болгария).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Чилич (Хорватия, 4) – Рамос-Виньолас (Испания) – 6:3, 6:4