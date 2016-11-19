01:10 | ТЕННИС — ATP

Чилич обыграл Нишикори на итоговом турнире года

0
0
0

Хорват Марин Чилич в матче группового турнира итогового чемпионата в Лондоне обыграл японца Кея Нишикори со счетом 3:6, 6:2, 6:3. Эта встреча никак не повлияла на турнирной положение в группе Джона Макинроя.

Нишикори уже обеспечил себе место в полуфинале турнира и в полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Чилич не смог выйти из группы.

В другом полуфинале встретятся британец Энди Маррэй и канадец Милош Раонич.

Лондон (Англия) 

Турнир ATP Barclays ATP World Tour Final 

Призовой фонд 7 500 000 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Группа Джона Макинроя 

Чилич (Хорватия, 7) - Нишикори (Япония, 5) - 3:6, 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/finals/2016/

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ