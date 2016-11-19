Чилич обыграл Нишикори на итоговом турнире года

Хорват Марин Чилич в матче группового турнира итогового чемпионата в Лондоне обыграл японца Кея Нишикори со счетом 3:6, 6:2, 6:3. Эта встреча никак не повлияла на турнирной положение в группе Джона Макинроя.

Нишикори уже обеспечил себе место в полуфинале турнира и в полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Чилич не смог выйти из группы.

В другом полуфинале встретятся британец Энди Маррэй и канадец Милош Раонич.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Barclays ATP World Tour Final

Призовой фонд 7 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Джона Макинроя

Чилич (Хорватия, 7) - Нишикори (Япония, 5) - 3:6, 6:2, 6:3