Чилич обыграл Нишикори на итоговом турнире года

Хорват Марин Чилич в матче группового турнира итогового чемпионата в Лондоне обыграл японца Кея Нишикори со счетом 3:6, 6:2, 6:3. Эта встреча никак не повлияла на турнирной положение в группе Джона Макинроя.
Нишикори уже обеспечил себе место в полуфинале турнира и в полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Чилич не смог выйти из группы.
В другом полуфинале встретятся британец Энди Маррэй и канадец Милош Раонич.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Barclays ATP World Tour Final
Призовой фонд 7 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Джона Макинроя
Чилич (Хорватия, 7) - Нишикори (Япония, 5) - 3:6, 6:2, 6:3