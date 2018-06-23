Чилич обыграл Киргиоса и пробился в финал турнира в Лондоне

Хорватский теннисист Марин Чилич обыграл австралийца Ника Киргиоса (7:6, 7:6) в полуфинале турнира АТР в Лондоне (Великобритания). Матч продолжался один час и 29 минут.
Во втором полуфинале сыграют француз Жереми Шарди и серб Новак Джокович.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Fever-Tree Championships
Призовой фонд 1 983 595 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Марин Чилич (Хорватия, 1) - Ник Киргиос (Австралия) - 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)
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