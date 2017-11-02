Чилич обыграл Чорича и сыграет с Баутиста Агутом в 1/8 финала турнира во Франции

Хорват Марин Чилич обыграл соотечественника Борна Чорича со счетом 6:4, 6:3 во втором круге турнира во Франции. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

В следующем круге Чилич встретится с испанцев Роберто Баутиста Агутом, который в своем матче оказался сильнее француза Жереми Шарди (6:4, 6:1). В другой встрече бельгиец Давид Гоффен в трех сетах обыграл Адриана Маннарино. В 1/8 финала Гоффеен сыграет с Жюльеном Беннето.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Чилич (Хорватия, 3) – Чорич (Хорватия, Q) – 6:4, 6:3

Гоффен (Бельгия, 7) – Маннарино (Франция) – 6:2, 2:6, 6:3

Баутиста Агут (Испания, 14) – Шарди (Франция, Q) – 6:4, 6:1