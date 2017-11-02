Чилич обыграл Чорича и сыграет с Баутиста Агутом в 1/8 финала турнира во Франции

Хорват Марин Чилич обыграл соотечественника Борна Чорича со счетом 6:4, 6:3 во втором круге турнира во Франции. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.
В следующем круге Чилич встретится с испанцев Роберто Баутиста Агутом, который в своем матче оказался сильнее француза Жереми Шарди (6:4, 6:1). В другой встрече бельгиец Давид Гоффен в трех сетах обыграл Адриана Маннарино. В 1/8 финала Гоффеен сыграет с Жюльеном Беннето.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 4 273 775 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Чилич (Хорватия, 3) – Чорич (Хорватия, Q) – 6:4, 6:3
Гоффен (Бельгия, 7) – Маннарино (Франция) – 6:2, 2:6, 6:3
Баутиста Агут (Испания, 14) – Шарди (Франция, Q) – 6:4, 6:1
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