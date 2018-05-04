Хорватский теннисист Марин Чилич может сняться с турнира в Мадриде, который стартует 6 мая. Он заявил об этом после поражения в Стамбуле от спортсмена из Туниса Малека Жазири со счетом в первом круге.

– Это был мой первый матч, и Малек сыграл отлично, – цитирует Tennis World USA Чилича. – У меня были проблемы с коленом, поэтому я не очень хорошо играл. Но победа – полностью заслуга Малека. Я старался играть агрессивно, не хотел замедлять темп. Во время некоторых прыжов я чувствовал небольшую боль, и это сковало меня. Если мне приходилось совершать какие-то движения на корте, боль меня все равно ограничивала.

Я активно тренировался последние в последние дни. Готовился настолько, насколько мне позволяло мое самочувствие. Посмотрим, как я буду чувствовать себя в пятницу, 4 мая. Тогда приму решение об участии в турнире в Мадриде. Могу сняться: мне нужно немного больше времени на восстановление. Впрочем, все не так плохо. Я чувствую себя хорошо, нужно лишь больше времени на подготовку, после чего я буду в порядке.