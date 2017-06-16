Чилич и Александр Зверев вышли в полуфинал турнира в Хертогенбосе

Стали известны все полуфиналисты турнира в Хертогенбосе. Первый "сеяный" Марин Чилич обыграл Вашека Поспишила и сыграет с Иво Карловичем, который ранее одолел россиянина Даниила Медведева.

Жиль Мюллер взял верх над Альяжем Бедене и встретится с Александром Зверевым, который одолел Жюльена Беннето.

Хертогенбос (Голландия)

Турнир ATP Ricoh Open

Призовой фонд 589 185 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Чилич (Хорватия, 1) - Поспишил В. (Канада, Q) - 6:3, 7:5

Зверев А. (Германия, 2, WC) - Беннето (Франция, LL) - 6:0, 6:4

Мюллер Ж. (Люксембург, 4) - Бедене (Великобритания, 8) - 6:3, 3:6, 6:4