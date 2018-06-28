Чеккинато вышел в полуфинал турнира в Истбурне

Итальянец Марко Чеккинато победил австралийца Джона Миллмана в четвертьфинале турнира в Истбурне – 5:7, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты.



Отметим, что сегодняшний матч стал для Чеккинато лишь третьим в карьере, проведённым на травяном покрытии.



Соперником Чеккинато по полуфинальной встрече станет словак Лукаш Лацко.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Nature Valley International

Призовой фонд 661 085 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Марко Чеккинато (Италия, 4) - Джон Миллмэн (Австралия) - 5:7, 6:3, 6:2