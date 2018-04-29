Чеккинато выиграл турнир в Будапеште

В финале турнира в Будапеште итальянец Марко Чеккинато обыграл австралийца Джона Миллмэна со счетом 7:5, 6:4. В парном разряде победителями стали хорват Франко Скугор и британец Доминик Инглот.
Будапешт (Венгрия)
Турнир ATP Gazprom Hungarian Open
Призовой фонд 501 345 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Марко Чеккинато (Италия, LL) – Джон Миллмэн (Австралия) – 7:5, 6:4
Парный разряд
Финал
Доминик Инглот/Франко Скугор (Великобритания/Хорватия) – Матве Мидделкоп/Андрес Мольтени (Голландия/Аргентина, 4) – 6:7 (8:10), 6:1, 10:8
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