Чеккинато выиграл турнир в Будапеште

В финале турнира в Будапеште итальянец Марко Чеккинато обыграл австралийца Джона Миллмэна со счетом 7:5, 6:4. В парном разряде победителями стали хорват Франко Скугор и британец Доминик Инглот.

Будапешт (Венгрия)

Турнир ATP Gazprom Hungarian Open

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Марко Чеккинато (Италия, LL) – Джон Миллмэн (Австралия) – 7:5, 6:4

Парный разряд

Финал

Доминик Инглот/Франко Скугор (Великобритания/Хорватия) – Матве Мидделкоп/Андрес Мольтени (Голландия/Аргентина, 4) – 6:7 (8:10), 6:1, 10:8