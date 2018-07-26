Буста и Басилашвили сыграют в четвертьфинале турнира в Гамбурге

Испанец Пабло Карреньо Буста и грузин Николоз Басилашвили сыграют в четвертьфинале турнира в Гамбурге. Буста обыграл Альяжа Бедене, а Басилашвили - Пабло Куэваса.

Еще в одной игре первая ракетка турнира Доминик Тим выигрл у Джона Миллмэна.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP German Tennis Championships 2018 presented by Kampmann

Призовой фонд 1 619 935 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Пабло Карреньо Буста (Испания, 3) - Альяж Бедене (Словения) - 6:2, 4:0 отказ 2-го игрока

Николоз Басилашвили (Грузия, Q) - Пабло Куэвас (Уругвай) - 7:6 (8:6), 6:4

Доминик Тим (Австрия, 1) - Джон Миллмэн (Австралия) - 6:2, 6:2