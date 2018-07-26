Буста и Басилашвили сыграют в четвертьфинале турнира в Гамбурге

Испанец Пабло Карреньо Буста и грузин Николоз Басилашвили сыграют в четвертьфинале турнира в Гамбурге. Буста обыграл Альяжа Бедене, а Басилашвили - Пабло Куэваса.
Еще в одной игре первая ракетка турнира Доминик Тим выигрл у Джона Миллмэна.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP German Tennis Championships 2018 presented by Kampmann
Призовой фонд 1 619 935 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Пабло Карреньо Буста (Испания, 3) - Альяж Бедене (Словения) - 6:2, 4:0 отказ 2-го игрока
Николоз Басилашвили (Грузия, Q) - Пабло Куэвас (Уругвай) - 7:6 (8:6), 6:4
Доминик Тим (Австрия, 1) - Джон Миллмэн (Австралия) - 6:2, 6:2
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