Бублик проиграл в первом круге турнира в Делрэй-Бич

Казахстанец Александр Бублик проиграл хорвату Франко Скугору в первом круге ATP Delray Beach Open со счетом 2:6, 5:7. В другом матче посеянный девятым канадец Милош Раонич победил Таро Даниэля из Японии со счетом 6:1, 7:5.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open

Призовой фонд 556 010 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Франко Скугор (Хорватия, Q) – Александр Бублик (Казахстан, Q) – 6:2, 7:5

Милош Раонич (Канада, 9) – Таро Даниэль (Япония) – 6:1, 7:5