Бублик проиграл в первом круге турнира в Делрэй-Бич

Казахстанец Александр Бублик проиграл хорвату Франко Скугору в первом круге ATP Delray Beach Open со счетом 2:6, 5:7. В другом матче посеянный девятым канадец Милош Раонич победил Таро Даниэля из Японии со счетом 6:1, 7:5.
Делрэй-Бич (США)
Турнир ATP Delray Beach Open
Призовой фонд 556 010 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Франко Скугор (Хорватия, Q) – Александр Бублик (Казахстан, Q) – 6:2, 7:5
Милош Раонич (Канада, 9) – Таро Даниэль (Япония) – 6:1, 7:5
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