Бублик проиграл Беранкису в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля"

В четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля" литовец Рикардас Беранкис одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом – 7:5, 6:1. Теннисисты провели на корте один час.

В полуфинале турнира Беранкис встретится с французом Адрианом Маннарино.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 877 580 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Беранкис (Литва) – Бублик (Казахстан, LL) – 7:5, 6:1

Турнирная таблица – здесь