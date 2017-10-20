Бублик проиграл Беранкису в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля"

В четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля" литовец Рикардас Беранкис одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом – 7:5, 6:1. Теннисисты провели на корте один час.
В полуфинале турнира Беранкис встретится с французом Адрианом Маннарино.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 877 580 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Беранкис (Литва) – Бублик (Казахстан, LL) – 7:5, 6:1
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