22:20 | Теннис — ATP

Бублик проиграл Беранкису в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля"

2

В четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля" литовец Рикардас Беранкис одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом – 7:5, 6:1. Теннисисты провели на корте один час.

В полуфинале турнира Беранкис встретится с французом Адрианом Маннарино.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 877 580 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Беранкис (Литва) – Бублик (Казахстан, LL) – 7:5, 6:1

Турнирная таблица – здесь

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

comarovp

Caмый лeгкий cпocоб бpoсить кypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeдной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить cвoю жизнь. Cовeтyю вcем - http://0rz.tw/iaVb4

22:59

Константин Эдуардович

А как сыграли Сушкис с Печенькяном знает кто? Да и результат матча Калачидзе с Сухаренко не освещён!

22:38