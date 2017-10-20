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Бублик обыграл Рамоса-Виньоласа и сыграет с Беранкисом в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля"


Выступающий за Казахстан Александр Бублик выиграл у Альберто Рамоса-Виньоласа из Испании в матче второго круга "ВТБ Кубка Кремля" - 4:6, 7:5, 6:2. В четвертьфинале он встретится с Ричардасом Беранкисом из Литвы.

Ранее Бублик уступил в квалификации турнира, но получил статус lucky loser и продолжил участие в соревновании.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 877 580 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Бублик (Казахстан, LL) - Рамос-Виньолас (Испания, 2) - 4:6, 7:5, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/kremlincup/2017/1/6/

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