Бублик обыграл Рамоса-Виньоласа и сыграет с Беранкисом в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля"

Выступающий за Казахстан Александр Бублик выиграл у Альберто Рамоса-Виньоласа из Испании в матче второго круга "ВТБ Кубка Кремля" - 4:6, 7:5, 6:2. В четвертьфинале он встретится с Ричардасом Беранкисом из Литвы.

Ранее Бублик уступил в квалификации турнира, но получил статус lucky loser и продолжил участие в соревновании.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 877 580 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Бублик (Казахстан, LL) - Рамос-Виньолас (Испания, 2) - 4:6, 7:5, 6:2