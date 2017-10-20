Бублик обыграл Рамоса-Виньоласа и сыграет с Беранкисом в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля"

Выступающий за Казахстан Александр Бублик выиграл у Альберто Рамоса-Виньоласа из Испании в матче второго круга "ВТБ Кубка Кремля" - 4:6, 7:5, 6:2. В четвертьфинале он встретится с Ричардасом Беранкисом из Литвы.
Ранее Бублик уступил в квалификации турнира, но получил статус lucky loser и продолжил участие в соревновании.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 877 580 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Бублик (Казахстан, LL) - Рамос-Виньолас (Испания, 2) - 4:6, 7:5, 6:2
Дополнительная информация
Материалы других СМИ