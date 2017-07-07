Бруно Соарес: "Спонсор перестает работать с игроком после слов о проблемах с мотивацией, но поддерживает признавшегося в употреблении допинга"

Экс-вторая ракетка мира в парном разряде Бруно Соарес подчеркнул, что не понимает позицию известного производителя теннисных ракеток, который расторг контракт с австралийцем Бернардом Томичем из-за его слов о нехватке мотивации. В то же время он отметил, что эта же компания поддерживала Марию Шарапову во время связанного с ней допингового скандала.

– Интересно читать, что компания перестает работать с игроком после его слов о проблемах с мотивацией, но полностью поддерживает другого игрока, который признался в употреблении допинга, – написал в Твиттере Соарес.

Напомним, что Соарес стал победителем US Open-2012 в паре с россиянкой Екатериной Макаровой, а также выиграл Australian Open-2016 с Еленой Весниной.