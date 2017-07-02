Британец откусил отчиму часть уха из-за спора о национальности Маррэя

34-летний британец Ли Кларк откусил часть уха своему отчиму Алистеру Уилсону во время спора о первой ракетке мира Энди Маррэе, сообщает Daily Mail. Мужчины спорили о национальности теннисиста, в результате спор перешел в драку. Кларк во время потасовки почувствовал, что не может дышать, и укусил Уилсона, думая, что кусает предплечье. Врачи пришили откушенный кусок уха, но он не прижился, и его пришлось удалить.

- Это был глупый спор, британец Энди Маррэй или шотландец, - пояснил Кларк. - Я ничего не имею против шотландцев, большая часть моей семьи шотландцы. Но я считаю себя британцем. Энди британец, но еще он и шотландец.

Это была самооборона, но я сожалею о том, что сделал.