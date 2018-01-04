23:25 4 января | Теннис — ATP

Бразильский теннисист дисквалифицирован на пять месяцев. Тайно

Томаз БЕЛЛУЧЧИ. Фото REUTERS
Томаз БЕЛЛУЧЧИ. Фото REUTERS
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Бразилец Томаз Беллуччи, занимающий 112-е место в рейтинге ATP, был дисквалифицирован на пять месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает ESPN. В пробе, сданной теннисистом в июле на турнире в Баштаде, был обнаружен гидрохлоротиазид – диуретик, направленный на сокрытие следов использования запрещенных препаратов. При этом о наказании не было объявлено официально, а причиной пропуска игроком ряда турниров ранее была названа травма ахилла.

Беллуччи в своем официальном заявлении подчеркнул, что никогда не использовал допинг, а запрещенные вещества попали в его организм с витаминами, которые он принимает регулярно. Скрытая дисквалификация бразильца закончится 31 января.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Леск

всего-то надо уметь договариваться)

23:48 4 января