Браун и Лопес – во втором круге турнира в Окленде

Немец Дастин Браун в трех сетах одолел американца Майкла Ммоха в первом круге турнира ATP в Окленде. В другом поединке хозяин корта Майкл Винус уступил испанцу Фелисиано Лопесу, а чех Иржи Веселы нанес поражение аргентинцу Орасио Себальосу.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Призовой фонд 450 110 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Браун (Германия, WC) – Ммох (США, Q) – 7:6 (7:4), 3:6, 6:4

Лопес (Испания, 6) – Винус (Новая Зеландия, WC) – 3:6, 6:4, 6:3

Джазири (Тунис) – Шварцман (Аргентина) – 7:6 (7:1), 6:3

Веселы (Чехия) – Себальос (Аргентина) – 6:4, 6:3

Эванс (Великобритания) – Монтейру (Бразилия, Q) – 6:3, 4:6, 6:3