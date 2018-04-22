Братья Брайан выиграли турнир в Монте-Карло в парном разряде

Американцы Боб и Майк Брайан обыграли австрийца Оливера Мараха и хорвата Мате Павича в финале турнира в Монте-Карло. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:3.
Отметим, что братья Брайаны выиграли второй турнир в этом году.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 4 872 105 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Боб Брайан/Майк Брайан (США, 4) - Оливер Марах/Мате Павич (Австрия/Хорватия, 3) - 7:6 (7:5), 6:3
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