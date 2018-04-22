14:16 | Теннис — ATP

Братья Брайан выиграли турнир в Монте-Карло в парном разряде

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Американцы Боб и Майк Брайан обыграли австрийца Оливера Мараха и хорвата Мате Павича в финале турнира в Монте-Карло. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

Отметим, что братья Брайаны выиграли второй турнир в этом году.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 4 872 105 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Боб Брайан/Майк Брайан (США, 4) - Оливер Марах/Мате Павич (Австрия/Хорватия, 3) - 7:6 (7:5), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/montecarlo/2018/2/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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За Арсеналий с децтва!))

Красавцы!)) Сёстры Уильямс и Братья Брайаны - явление в теннисе.)

14:35

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