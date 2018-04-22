Братья Брайан выиграли турнир в Монте-Карло в парном разряде

Американцы Боб и Майк Брайан обыграли австрийца Оливера Мараха и хорвата Мате Павича в финале турнира в Монте-Карло. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

Отметим, что братья Брайаны выиграли второй турнир в этом году.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 4 872 105 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Боб Брайан/Майк Брайан (США, 4) - Оливер Марах/Мате Павич (Австрия/Хорватия, 3) - 7:6 (7:5), 6:3