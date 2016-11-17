Братья Брайан обыграли Мирного и Юэя на итоговом турнире

Американцы Боб и Майк Брайаны в двух сетах нанесли поражение филиппинцу Триту Конраду Юэю и белорусу Максиму Мирному в групповой стадии итогового парного турнира ATP в Лондоне. Для них эта победа стала уже второй. Тем не менее, выход американцев в плей-офф зависит от результата поединка Джейми Маррэя и Бруну Соареса против Ивана Додига и Марселу Мело.
Лондон (Англия)
Barclays ATP World Tour Final
Призовой фонд 7 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Группа Эдберга/Яррида
Брайан Б./Брайан М. (США, 3) – Юэй/Мирный (Филиппины/Белоруссия, 8) – 6:4, 6:4