16:12 | ТЕННИС — ATP

Братья Брайан обыграли Мирного и Юэя на итоговом турнире

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Американцы Боб и Майк Брайаны в двух сетах нанесли поражение филиппинцу Триту Конраду Юэю и белорусу Максиму Мирному в групповой стадии итогового парного турнира ATP в Лондоне. Для них эта победа стала уже второй. Тем не менее, выход американцев в плей-офф зависит от результата поединка Джейми Маррэя и Бруну Соареса против Ивана Додига и Марселу Мело.

Лондон (Англия)

Barclays ATP World Tour Final

Призовой фонд 7 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа Эдберга/Яррида

Брайан Б./Брайан М. (США, 3) – Юэй/Мирный (Филиппины/Белоруссия, 8) – 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/finals/2016/2/

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