Братья Брайан не смогли выйти в финал парного турнира в Хьюстоне

Американцы Боб и Майк Брайаны уступили в полуфинале парного турнира в Хьюстоне чилийцу Хулио Перальта и аргентинцу Орасио Себальосу в трех сетах – 6:3, 4:6, 8:10. В решающем поединке южноамериканцы встретятся с немцем Дастином Брауном и американцем Фрэнсисом Тиафо.

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 535 625 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Перальта/Себальос (Чили/Аргентина) – М. Брайан/Б. Брайан (США, 1) – 3:6, 6:4, 10:8