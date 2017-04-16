04:25 | ТЕННИС — ATP

Братья Брайан не смогли выйти в финал парного турнира в Хьюстоне

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Американцы Боб и Майк Брайаны уступили в полуфинале парного турнира в Хьюстоне чилийцу Хулио Перальта и аргентинцу Орасио Себальосу в трех сетах – 6:3, 4:6, 8:10. В решающем поединке южноамериканцы встретятся с немцем Дастином Брауном и американцем Фрэнсисом Тиафо.

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 535 625 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Перальта/Себальос (Чили/Аргентина) – М. Брайан/Б. Брайан (США, 1) – 3:6, 6:4, 10:8

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/houston/2017/2/2/

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