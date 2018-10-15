Братья Алексеенко пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи

Официальный сайт Tennis Integrity Unit сообщает о пожизненной дисквалификации украинских теннисистов Глеба и Вадима Алексеенко. Также каждый из них оштрафован на 250 тысяч долларов.

Братья были признаны виновными в организации договорных матчей. Они проводили их на турнирах ITF Futures в Румынии, России, Германии и Турции в период с июня 2015 года по январь 2016-го. Также было установлено, что они подговаривали третьих лиц делать ставки на договорные матчи, которые сами организовывали.

Вадим Алекссенко занимает 1113-е место в рейтинге, а Глеб – 1724-е.