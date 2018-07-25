Борис Собкин: "Южный заканчивает карьеру очень своевременно"

Тренер Михаила Южного​ Борис Собкин считает, что теннисист принял своевременное решение о завершении карьеры и заверил, что в будущем спортсмен не пропадет.

– Я считаю, что Южный принял правильное и своевременное решение, - сказал Собкин. - Многие три года назад подталкивали его к этому шагу, но тогда думал, что рановато. У Миши была хорошая теннисная карьера, и он принял обоснованное решение. О его дальнейшей деятельности говорить еще ранов. Миша еще будет играть в Америке несколько турниров, планирует сыграть турнир в Санкт-Петербурге, закончит – тогда и будет думать о том, что ему делать дальше. Я надеюсь, что он не пропадет.

– Ждем Михаила в тренерской деятельности?

– Многие считают, что тренер и игрок – это одна профессия, но это две абсолютно разные сферы деятельности и поэтому совершенно не обязательно, чтобы игрок становился тренером. Если Михаил захочет освоить эту профессию, он ее, безусловно, освоит и будет классным тренером. Однако у него много возможностей, и я думаю, он сделает правильный выбор. (Петр ГРИГОРЕНКО)