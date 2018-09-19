Борис Собкин: "У Южного была хорошая карьера, он замечательный игрок"

Тренер Михаила Южного Борис Собкин отметил, что испытывает грусть по поводу завершения карьеры теннисистом.

– Я испытываю грусть. Но что делать, это жизнь, где все имеет свои начало и конец, – цитируют "Известия" Собкина. – В мае исполнилось 25 лет с того момента, как я начал тренировать Мишу. Это большой срок. Для меня самое значимое в работе с Южным, что всю свою карьеру он отыграл без серьезных травм, никогда в его игре не было серьезных перерывов и спадов. Думаю, что по этому показателю он и Роджер Федерер выделяются в Туре. Я старался не выжимать из него все соки ради сиюминутных побед, пытался сделать его максимально стабильным.

Физически он в абсолютном порядке. И это не бравада, а чистая правда. Теннис – очень тяжелый психологически вид спорта, здесь всегда идет борьба один на один. У Миши, как и всех возрастных игроков, начинает "уставать голова", решения приходят с трудом, он уже не может так же быстро реагировать на ситуации на корте, как раньше. Это и называется психологическая усталость.

Думаю, шансов попасть в топ-3 у него не было. А подняться выше восьмой строчки он вполне мог. Было несколько возможностей оказаться в топ-5, но не сложилось. Каждое место в рейтинге – это тяжелый труд. Мы старались, как могли. И мне не стыдно за его карьеру. Лишь единицы могут похвастаться тем, что были в топ-10 хотя бы неделю. Миша же даже закончил год в десятке. У него была хорошая карьера, он замечательный игрок. Понимаю, что сравнивать его с Надалем, Федерером и Джоковичем неуместно, но, может быть, и не стоит этого делать. Они – уникумы.