Борис Собкин: "Причина смены Бубликом спортивного гражданства - финансовый вопрос"

Личный тренер Михаила Южного Борис Собкин считает, что смена спортивного гражданства российским теннисистом Александром Бубликом на казахстанское связана с финансовым вопросом. Ранее 19-летний Бублик объявил, что будет представлять Казахстан.

– Бублик бесспорно является перспективным игроком, и, безусловно, у него есть многое, чтобы в будущем заиграть на высоком уровне, – цитирует ТАСС Собкина. – Получится ли это у него или нет, зависит от многих факторов. Смена спортивного гражданства Бубликом – потеря для России. Каждый должен понимать, что смена спортивного гражданства никогда не происходит бесплатно, а это значит ему (Бублику) предложили такие финансовые условия, которых в России ему не предложат в ближайшем будущем.

Жизнь у него одна, и, насколько я знаю, у него в семье финансов нет, а сейчас у него переходный период, когда деньги необходимы: нужно самого себя окупать и платить тренеру. В настоящее время его тренирует отец. Подведу итог, сухой остаток, так сказать: уход Бублика – это потеря для российского тенниса, а причина перехода – финансы. Никакой политики и идеологии здесь нет, это чисто финансовый вопрос.