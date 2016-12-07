Борис Беккер: "В последнее время Джокович недостаточно тренировался, и он это знает"

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер, прекративший сотрудничество с Новаком Джоковичем, выразил уверенность в том, что его экс-подопечный сможет вернуться на вершину мирового тенниса только благодаря усердной работе. Ранее сообщалось, что стороны прекратили совместную работу из-за влияния на серба духовного наставника.

– Мы приняли обоюдное решение, к которому все шло, – цитирует Sky Sports Беккера. – Думаю, в последние шесть месяцев у нас были определенные сложности. Наши руки были связаны, потому что мы не могли выполнять ту работу, которую планировали изначально. Новак не уделял тренировкам столько внимания, сколько должен был, и он это знает. Успех не приходит нажатием кнопки, это целый процесс, к которому ты должен идти за счет тяжелого труда. Именно этим и занимаются в эти минуты твои соперники.

Личные проблемы Новака? У меня нет какой-то информации на этот счет. Он счастливо женат, у него прекрасный сын. Однако теннис – это такой вид спорта, где ты полностью отдан работе, и в какой-то момент приходит понимание того, что семье нужно уделять больше времени.

Уверен, потеря статуса первой ракетки мира больно ударит по Джоковичу. Будучи его самым главным фанатом, я уверен, что он вновь вернет себе утраченную позицию, вновь будет доминировать. Но он должен вернуться к работе, вернуться на корт и часами тренироваться, чтобы найти то, что ранее делало его лучшим в своем деле.