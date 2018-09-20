Болельщики стоя проводили Южного после его последнего матча

Болельщики устроили овацию стоя Михаилу Южному после его мата 2-го круга турнира в Санкт-Петербурге против Роберто Баутисты Агута, сообщает ТАСС. Россиянин проиграл встречу (6:7, 6:3, 3:6) и завершил выступления на турнире. Ранее он говорил, что St. Petersburg Open станет для него последним соревнованием в карьере.

Южному не удалось одержать 500-ю победу в ATP, он завершил карьеру с 499 выигрышами.

- Михаил Южный - прекрасный игрок, он всегда отдает все силы, он отдал все силы в борьбе и в сегодняшнем матче, - сказал Баутиста Агут.