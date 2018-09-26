Берреттини, Соуза и Томич вышли в третий круг турнира ATP в Чэнду

Итальянец Маттео Берреттини, австралиец Бернард Томич и португалец Жоау Соуза пробились в третий раунд турнира ATP в Чэнду (Китай). Они обыграли индийца Праджнеша Гуннесварана, представителя ЮАР Ллойда Харриса и канадца Вашека Поспишила соответственно.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 070 040 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маттео Берреттини (Италия) - Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q) - 6:3, 6:4

Бернард Томич (Австралия, Q) - Ллойд Харрис (ЮАР, Q) - 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (8:6)

Жоау Соуза (Португалия, 7) - Вашек Поспишил (Канада) - 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:0)