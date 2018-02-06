Берлок и Андухар вылетели в первом круге турнира в Кито

Испанец Пабло Андухар не сумел пробиться во второй круг турнира ATP в Кито. В первом раунде он в трех сетах уступил итальянцу Стефано Таравалье. В другом поединке норвежец Каспер Рууд обыграл аргентинца Карлоса Берлока и теперь встретится с французом Гаэлем Монфисом.

Кито (Эквадор)

Турнир ATP Ecuador Open

Призовой фонд 501 345 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Каспер Рууд (Норвегия) – Карлос Берлок (Аргентина) – 7:5, 6:0

Стефано Травалья (Италия) – Пабло Андухар (Испания) – 6:4, 5:7, 7:5