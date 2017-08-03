Бердых вышел в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе

Чех Томаш Бердых в матче второго круга турнира в Лос-Кабосе одержал победу над австралийцем Акирой Сантилланом - 6:3, 6:1. Теннисисты провели на корте 56 минут. В следующей стадии первый "сеяный" встретится с Адриано Маннарино.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex

Призовой фонд 637 395 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Бердых (Чехия, 1, WC) - Сантиллан (Австралия, Q) - 6:3, 6:1

Фритц (США) - Рамос-Виньолас (Испания, 3) - 7:6 (7:5), 6:4

Маннарино (Франция, 7) - Фратанджело (США) - 6:1, 6:1

Коккинакис (Австралия, WC) - Полански (Канада) - 4:6, 6:3, 7:6 (7:4)

Джумхур (Босния и Герцеговина) - Алис (Франция, Q) - 5:3 отказ 2-го игрока

Лопес Ф. (Испания, 4) - Эбден (Австралия, Q) - 6:4, 6:4

Мийо (Франция) - Вердаско (Испания, 6) - 1:6, 6:2, 6:4

Керри (США, 2) - Кинг Э. (США, Q) - 6:4, 4:6, 7:6 (7:2)