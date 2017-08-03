Бердых вышел в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе

Чех Томаш Бердых в матче второго круга турнира в Лос-Кабосе одержал победу над австралийцем Акирой Сантилланом - 6:3, 6:1. Теннисисты провели на корте 56 минут. В следующей стадии первый "сеяный" встретится с Адриано Маннарино.
Лос-Кабос (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex
Призовой фонд 637 395 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Бердых (Чехия, 1, WC) - Сантиллан (Австралия, Q) - 6:3, 6:1
Фритц (США) - Рамос-Виньолас (Испания, 3) - 7:6 (7:5), 6:4
Маннарино (Франция, 7) - Фратанджело (США) - 6:1, 6:1
Коккинакис (Австралия, WC) - Полански (Канада) - 4:6, 6:3, 7:6 (7:4)
Джумхур (Босния и Герцеговина) - Алис (Франция, Q) - 5:3 отказ 2-го игрока
Лопес Ф. (Испания, 4) - Эбден (Австралия, Q) - 6:4, 6:4
Мийо (Франция) - Вердаско (Испания, 6) - 1:6, 6:2, 6:4
Керри (США, 2) - Кинг Э. (США, Q) - 6:4, 4:6, 7:6 (7:2)