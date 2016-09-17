Бердых, Вавринка и Раонич сыграют на турнире в Санкт-Петербурге

Генеральный директор St Petersburg Open Александр Медведев подчеркнул, что организаторы сумели реализовать задуманное. Руководитель подчеркнул, что в этом году участие в турнире примет три игрока и первой десятки международного рейтинга.

- То, что наметили - выполнили. В отличие от прошлого года у нас будет не два, а три игрока из первой десятки, - сказал Медведев. - Бердых преодолел все проблемы с аппендицитом, приезжает и уже заявился на тренировки. То, что Стэн Вавринка сократил срок почивания на лаврах и приехал - радостное событие. Был риск с Милошем Раоничем, но он тоже приезжает, и будет играть. (Сергей ЯРЕМЕНКО)