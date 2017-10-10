Бердых, Раонич и Цонга могут получить wild card на "Кубок Кремля"

Сразу трое теннисистов, входящих в топ-20 мирового рейтинга, могут получить wild card для участия в "Кубке Кремля". Об этом сообщил президент ФТР Шамиль Тарпищев. Турнир пройдет с 14 по 22 октября в Москве.

– Wild card могут получить Цонга, Бердых или Раонич, которым нужны очки. Но обычно основную часть мы оставляем для своих теннисистов, – цитирует ТАСС Тарпищева.

Напомним, что Раонич сейчас идет на 12-м месте в рейтинге, Цонга – 18-й, а Бердых расположился строчкой ниже.