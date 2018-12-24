Чех Томаш Бердых получил wild card на турнир в Дохе, который пройдет с 31 декабря по 6 января, информирует Tennis World USA.

На данный момент известно, что в состав участников соревнований в Дохе вошли серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим, россиянин Карен Хачанов, итальянец Марко Чеккинато, бельгиец Давид Гоффен, грузин Николоз Басилашвили, испанец Роберто Баутиста-Агут.

В этом году теннисист провел 22 матча. Он пропустил часть сезона из-за травмы спины. Экс четвертая ракетка мира пропустил Уимблдон, а также впервые в карьере Бердых не сыграл на двух турнирах "Большого шлема" подряд. Из-за травмы спины он также не сыграл на хардовых турнирах перед US Open.

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