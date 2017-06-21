Бердых и Димитров - в четвертьфинале турнира в Лондоне

Чешский теннисист Томаш Бердых во втором круге турнира АТР в Лондоне обыграл канадца Дениса Шаповалова - 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. Также в четвертьфинал вышел болгарин Григор Димитров, который одержал победу над Жюльеном Беннето из Франции - 4:6, 6:3, 6:4.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Aegon Championships
Призовой фонд 1 836 660 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Бердых (Чехия, 7) - Шаповалов (Канада, Q) - 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5
Димитров (Болгария, 6) - Беннето (Франция, Q) - 4:6, 6:3, 6:4