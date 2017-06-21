22:00 | ТЕННИС — ATP

Бердых и Димитров - в четвертьфинале турнира в Лондоне

Чешский теннисист Томаш Бердых во втором круге турнира АТР в Лондоне обыграл канадца Дениса Шаповалова7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. Также в четвертьфинал вышел болгарин Григор Димитров, который одержал победу над Жюльеном Беннето из Франции - 4:6, 6:3, 6:4.

Лондон (Великобритания) 

Турнир ATP Aegon Championships 

Призовой фонд 1 836 660 евро 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Бердых (Чехия, 7) - Шаповалов (Канада, Q) - 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5

Димитров (Болгария, 6) - Беннето (Франция, Q) - 4:6, 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/qeens/2017/

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