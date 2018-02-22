Беннето вышел в четвертьфинал в Марселе и может сыграть с Хачановым

Француз Жюльен Беннето вышел в четвертьфинал турнира в Марселе. Со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) он переиграл испанца Роберто Баутиста-Агута. Беннето выполнил 25 эйсов и один раз взял чужую подачу. В четвертьфинале он встретится с победителем пары Миша Зверев – Карен Хачанов.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Мarseille

Призовой фонд 645 485 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд



Второй круг

Жюльен Беннето (Франция) - Роберто Баутиста Агут (Испания, 5) - 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)