02:48 | Теннис — ATP

Беннето вышел в четвертьфинал в Марселе и может сыграть с Хачановым


Француз Жюльен Беннето вышел в четвертьфинал турнира в Марселе. Со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) он переиграл испанца Роберто Баутиста-Агута. Беннето выполнил 25 эйсов и один раз взял чужую подачу. В четвертьфинале он встретится с победителем пары Миша ЗверевКарен Хачанов.

Марсель (Франция) 

Турнир ATP Open 13 Мarseille 

Призовой фонд 645 485 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд
 
Второй круг 

Жюльен Беннето (Франция) - Роберто Баутиста Агут (Испания, 5) - 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/marseille/2018/

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