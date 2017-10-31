Беннето обыграл Шаповалова на турнире в Париже

Француз Жюльен Беннето в первом круге турнира АТР в Париже обыграл канадца Дениса Шаповалова в двух сетах - 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 5 минут. Для 35-летнего теннисиста этот турнир станет последним в карьере. Во втором круге Беннето встретится со своим соотечественником Жо-Вилфридом Цонгой.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Беннето (Франция, WC) - Шаповалов (Канада) - 6:4, 6:4