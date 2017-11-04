Беннето и Сок вышли в полуфинал турнира в Париже

Французский теннисит Жюльен Беннето в четвертьфинале турнира АТР в Париже обыграл хорвата Марина Чилича - 7:6 (7:5), 7:5. В полуфинале он встретится с американцем Джеком Соком, который одержал победу над испанцем Фернандо Вердаско - 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.

Ранее в полуфинал вышли серб Филип Краинович и американец Джон Изнер.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Беннето (Франция, WC) - Чилич (Хорватия, 3) - 7:6 (7:5), 7:5

Сок (США, 16) - Вердаско (Испания) - 6:7 (3:7), 6:2, 6:3