02:56 | Теннис — ATP

Беннето и Сок вышли в полуфинал турнира в Париже


Французский теннисит Жюльен Беннето в четвертьфинале турнира АТР в Париже обыграл хорвата Марина Чилича7:6 (7:5), 7:5. В полуфинале он встретится с американцем Джеком Соком, который одержал победу над испанцем Фернандо Вердаско - 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.

Ранее в полуфинал вышли серб Филип Краинович и американец Джон Изнер.

Париж (Франция) 

Турнир ATP Rolex Paris Masters 

Призовой фонд 4 273 775 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Беннето (Франция, WC) - Чилич (Хорватия, 3) - 7:6 (7:5), 7:5

Сок (США, 16) - Вердаско (Испания) - 6:7 (3:7), 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/paris/2017/

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