Беннето и Сок вышли в полуфинал турнира в Париже

Французский теннисит Жюльен Беннето в четвертьфинале турнира АТР в Париже обыграл хорвата Марина Чилича - 7:6 (7:5), 7:5. В полуфинале он встретится с американцем Джеком Соком, который одержал победу над испанцем Фернандо Вердаско - 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.
Ранее в полуфинал вышли серб Филип Краинович и американец Джон Изнер.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 4 273 775 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Беннето (Франция, WC) - Чилич (Хорватия, 3) - 7:6 (7:5), 7:5
Сок (США, 16) - Вердаско (Испания) - 6:7 (3:7), 6:2, 6:3
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