Беллуччи и Сок - в полуфинале турнира в Хьюстоне

Американский теннисист Джек Сок в четвертьфинале турнира АТР в Хьюстоне обыграл испанца Фелисиано Лопеса - 7:6 (8:6), 1:6, 6:4. В полуфинале он встретится со совим соотечественником Эрнесто Эскобедо, который выбил Джона Изнера - 7:6 (8:6), 6:7 (6:8), 7:6 (7:5).

В еще одном полуфинале встретятся бразилец Томаз Беллуччи и американец Стив Джонсон.

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 535 625 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эскобедо (США, WC) - Изнер (США, 2) - 7:6 (8:6), 6:7 (6:8), 7:6 (7:5)

Беллуччи (Бразилия, 8) - Керри (США, 3) - 6:4, 3:6, 6:3

Джонсон (США, 4) - Вердаско (Испания, 5) - 6:2, 6:4

Сок (США, 1) - Лопес (Испания, 6) - 7:6 (8:6), 1:6, 6:4