06:14 | ТЕННИС — ATP

Беллуччи и Сок - в полуфинале турнира в Хьюстоне

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Американский теннисист Джек Сок в четвертьфинале турнира АТР в Хьюстоне обыграл испанца Фелисиано Лопеса7:6 (8:6), 1:6, 6:4. В полуфинале он встретится со совим соотечественником Эрнесто Эскобедо, который выбил Джона Изнера -  7:6 (8:6), 6:7 (6:8), 7:6 (7:5).

В еще одном полуфинале встретятся бразилец Томаз Беллуччи и американец Стив Джонсон.

Хьюстон (США) 

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship 

Призовой фонд 535 625 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Эскобедо (США, WC) - Изнер (США, 2) - 7:6 (8:6), 6:7 (6:8), 7:6 (7:5)

Беллуччи (Бразилия, 8) - Керри (США, 3) - 6:4, 3:6, 6:3

Джонсон (США, 4) - Вердаско (Испания, 5) - 6:2, 6:4

Сок (США, 1) - Лопес (Испания, 6) - 7:6 (8:6), 1:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/houston/2017/

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