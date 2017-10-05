Беккер продаст трофеи для выплаты долгов?

Бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер собирается продать трофеи победителя Уимблдона за 1 миллион фунтов стерлингов, для того, чтобы частично покрыть долги, сообщает Daily Mail. По информации источника, общая сумма долгов экс-теннисиста составляет 54 миллиона фунтов.

Ранее 49-летний Беккер объявил себя банкротом из-за образовавшейся задолженности перед частным банком. Бывший теннисист уже столкнулся с изъятием недвижимости и личного имущества. Помимо трофеев, он собирается продать роскошные часы, чтобы выручить за них некоторую сумму.

Напомним, немец выступал на профессиональном уровне с 1985 по 1996 год. За это время в одиночном разряде Беккер стал трехкратным победителем Уимблдона. Кроме того, он дважды выиграл Australian Open, а также стал победителем US Open.