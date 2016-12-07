10:03 | ТЕННИС — ATP

Беккер прекратил работать с Джоковичем из-за влияния на серба духовного наставника

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Экс-первая ракетка мира Борис Беккер прекратил сотрудничество с сербом Новаком Джоковичем из-за влияния на последнего духовного наставника, утверждает Bild. Джокович в последнее время очень часто прислушивается к советам тренера-испанца Пепе Имаса, методики которого основаны на медитации и позитивных объятиях.

Беккер работал с Джоковичем последние три года. В этом сезоне сербский теннисист выиграл Australian Open и Roland Garros, но уступил лидерство в рейтинге ATP Энди Маррэю.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Паренек с Урала

Так побольше надо на всякие курсы МВА ходить! Там тоже - и позитивные объятия, и веревочные тесты, и прочая заграничная муйня...

12:01

ziggy1976

"Позитивных объятиях"?)) Блин, а я думаю как это Энди его обставил по году...(( ппц.

11:35

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