Беккер прекратил работать с Джоковичем из-за влияния на серба духовного наставника

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер прекратил сотрудничество с сербом Новаком Джоковичем из-за влияния на последнего духовного наставника, утверждает Bild. Джокович в последнее время очень часто прислушивается к советам тренера-испанца Пепе Имаса, методики которого основаны на медитации и позитивных объятиях.

Беккер работал с Джоковичем последние три года. В этом сезоне сербский теннисист выиграл Australian Open и Roland Garros, но уступил лидерство в рейтинге ATP Энди Маррэю.