Бедене вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе

Словенец Альяж Бедене стал первым финалистом турнира ATP в Буэнос-Айресе. В полуфинале он в трех сетах одолел хозяина корта Федерико Дельбониса. Его следующий соперник определится в поединке австрийца Доминика Тима и француза Гаэля Монфиса.
Для 28-летнего Бедене, в прошлом сезоне выступавшего за Великобританию, этот финал станет третьим в карьере.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 568 190 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Альяж Бедене (Словения) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:4, 2:6, 6:1
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