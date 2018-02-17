22:39 | Теннис — ATP

Бедене вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе


Словенец Альяж Бедене стал первым финалистом турнира ATP в Буэнос-Айресе. В полуфинале он в трех сетах одолел хозяина корта Федерико Дельбониса. Его следующий соперник определится в поединке австрийца Доминика Тима и француза Гаэля Монфиса.

Для 28-летнего Бедене, в прошлом сезоне выступавшего за Великобританию, этот финал станет третьим в карьере.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 568 190 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Альяж Бедене (Словения) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:4, 2:6, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/buenos/2018/

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