Бедене вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе

Словенец Альяж Бедене стал первым финалистом турнира ATP в Буэнос-Айресе. В полуфинале он в трех сетах одолел хозяина корта Федерико Дельбониса. Его следующий соперник определится в поединке австрийца Доминика Тима и француза Гаэля Монфиса.

Для 28-летнего Бедене, в прошлом сезоне выступавшего за Великобританию, этот финал станет третьим в карьере.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 568 190 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Альяж Бедене (Словения) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:4, 2:6, 6:1