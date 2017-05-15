Бедене сыграет с Джоковичем, Гоффен – с Вердаско во втором круге в Риме

Серб Виктор Троицки в двух сетах обыграл хозяина корта Стефано Наполитано в первом круге турнира ATP в Риме. В другом поединке бельгиец Давид Гоффен в трех сетах одолел бразильца Томаза Беллуччи. А соперник британца Альяжа Бедене итальянец Джанлука Маджер снялся с поединка из-за травмы.

Соперником Гоффена во втором раунде встанет испанец Фернандо Вердаско. Бедене встретится с экс-первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Троицки (Сербия) – Наполитано (Италия, WC) – 7:6 (7:1), 6:2

Гоффен (Бельгия, 9) – Беллуччи (Бразилия, LL) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:4

Бедене (Великобритания, Q) – Маджер (Италия, WC) – 6:7 (3:7), 6:4, 3:0 отказ 2-го игрока