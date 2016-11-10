Баутиста-Агут заменит Бердыха в качестве запасного на итоговом турнире года

Испанец Роберто Баутиста Агут заявлен как запасной на итоговый турнир года ATP, сообщает пресс-служба ATP. Испанский теннисист заменит чеха Томаша Бердыха, который решил досрочно завершить сезон. Агут будет вторым запасным на турнире, первый – бельгиец Давид Гоффен.

Итоговый турнир года ATP пройдет с 13 по 20 ноября в Лондоне. В нем примут участие британец Энди Маррэй, серб Новак Джокович, швейцарец Станислас Вавринка, канадец Милош Раонич, японец Кеи Нишикори, француз Гаэль Монфис, хорват Марин Чилич и австриец Доминик Тим.