Баутиста-Агут вышел в финал турнира в Дубае

Испанец Роберто Баутиста-Агут стал вторым финалистом на турнире в Дубае. Со счетом 6:3, 6:4 он обыграл Малека Жазири из Туниса. Баутиста-Агут выполнил три эйса и реализовал все три брейк-пойнта. В финале он встретится с французом Лукасом Пуйе.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 623 485 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Роберто Баутиста Агут (Испания, 3) - Малек Джазири (Тунис, WC) - 6:3, 6:4