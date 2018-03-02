Баутиста-Агут вышел в финал турнира в Дубае

Испанец Роберто Баутиста-Агут стал вторым финалистом на турнире в Дубае. Со счетом 6:3, 6:4 он обыграл Малека Жазири из Туниса. Баутиста-Агут выполнил три эйса и реализовал все три брейк-пойнта. В финале он встретится с французом Лукасом Пуйе.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 623 485 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Роберто Баутиста Агут (Испания, 3) - Малек Джазири (Тунис, WC) - 6:3, 6:4
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