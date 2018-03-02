21:29 2 марта | Теннис — ATP

Баутиста-Агут вышел в финал турнира в Дубае


Испанец Роберто Баутиста-Агут стал вторым финалистом на турнире в Дубае. Со счетом 6:3, 6:4 он обыграл Малека Жазири из Туниса. Баутиста-Агут выполнил три эйса и реализовал все три брейк-пойнта. В финале он встретится с французом Лукасом Пуйе.

Дубай (ОАЭ) 

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 2 623 485 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Роберто Баутиста Агут (Испания, 3) - Малек Джазири (Тунис, WC) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/dubai/2018/

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