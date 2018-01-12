Баутиста Агут – в финале турнира в Окленде

Испанец Роберто Баутиста Агут победил голландца Робина Хаасе в полуфинале турнира в Окленде. Каждый из трех сетов во встрече завершился тай-брейком – 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).
В финале турнира Баутиста Агут встретится с победителем матча Давид Феррер (Испания) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир ATP ASB Classic
Призовой фонд 501 345 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Баутиста Агут (Испания, 5) – Хаасе (Голландия) – 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)
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