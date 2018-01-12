Баутиста Агут – в финале турнира в Окленде

Испанец Роберто Баутиста Агут победил голландца Робина Хаасе в полуфинале турнира в Окленде. Каждый из трех сетов во встрече завершился тай-брейком – 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

В финале турнира Баутиста Агут встретится с победителем матча Давид Феррер (Испания) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Призовой фонд 501 345 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Баутиста Агут (Испания, 5) – Хаасе (Голландия) – 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)