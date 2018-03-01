Баутиста Агут стал первым полуфиналистом турнира в Дубае

Испанец Роберто Баутиста Агут пробился в полуфинал турнира в Дубае. В четвертьфинале он победил хорвата Борну Чорича со счетом 7:6 (7:4), 6:4.
Его следующим соперником станет победитель матча Малек Джазири (Тунис) – Стефанос Циципас (Греция).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 623 485 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Роберто Баутиста Агут (Испания, 3) – Борна Чорич (Хорватия) – 7:6 (7:4), 6:4
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