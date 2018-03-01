Баутиста Агут стал первым полуфиналистом турнира в Дубае

Испанец Роберто Баутиста Агут пробился в полуфинал турнира в Дубае. В четвертьфинале он победил хорвата Борну Чорича со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Его следующим соперником станет победитель матча Малек Джазири (Тунис) – Стефанос Циципас (Греция).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 623 485 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роберто Баутиста Агут (Испания, 3) – Борна Чорич (Хорватия) – 7:6 (7:4), 6:4