Баутиста Агут победил Хаасе в Халле и сыграет с Хачановым

Испанец Баутиста Агут победил голландца Робина Хаасе во втором круге турнира в Халле. Его следующим соперником станет россиянин Карен Хачанов.

Халле (Германия)

Турнир ATP Gerry Weber Open

Призовой фонд 1 983 595 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Роберто Баутиста Агут (Испания, 4) - Робин Хаасе (Голландия) - 6:4, 7:5

Николоз Басилашвили (Грузия, LL) - Рудольф Моллекер (Германия, WC) - 6:4, 7:6(7:5)

Денис Кудла (США, Q) - Стефанос Циципас (Греция) - 6:3, 6:4

Юити Сугита (Япония) - Доминик Тим (Австрия, 3) - 6:2, 7:5