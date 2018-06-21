Баутиста Агут победил Хаасе в Халле и сыграет с Хачановым

Испанец Баутиста Агут победил голландца Робина Хаасе во втором круге турнира в Халле. Его следующим соперником станет россиянин Карен Хачанов.
Халле (Германия)
Турнир ATP Gerry Weber Open
Призовой фонд 1 983 595 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Роберто Баутиста Агут (Испания, 4) - Робин Хаасе (Голландия) - 6:4, 7:5
Николоз Басилашвили (Грузия, LL) - Рудольф Моллекер (Германия, WC) - 6:4, 7:6(7:5)
Денис Кудла (США, Q) - Стефанос Циципас (Греция) - 6:3, 6:4
Юити Сугита (Япония) - Доминик Тим (Австрия, 3) - 6:2, 7:5
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