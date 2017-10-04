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12:39 | Теннис — ATP

Баутиста Агут одолел Бедене во втором круге турнира в Пекине

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Испанец Роберто Баутиста Агут победил британца Аляжа Бедене в второгм круге турнира в Пекине – 6:0, 4:0 отказ 2-го игрока. В четвертьфинале он встретится с победителем пары Григор ДимитровХуан Мартин дель Потро.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 149 870 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Баутиста Агут (Испания, 5) - Бедене (Великобритания) - 6:0, 4:0 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/beijing/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ПанОптикум

А накануне они вместе в паре играли. Думаю, как раз из-за этого нулевого Бедене и проиграли.

12:44