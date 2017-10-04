Баутиста Агут одолел Бедене во втором круге турнира в Пекине

Испанец Роберто Баутиста Агут победил британца Аляжа Бедене в второгм круге турнира в Пекине – 6:0, 4:0 отказ 2-го игрока. В четвертьфинале он встретится с победителем пары Григор Димитров – Хуан Мартин дель Потро.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 149 870 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Баутиста Агут (Испания, 5) - Бедене (Великобритания) - 6:0, 4:0 отказ 2-го игрока