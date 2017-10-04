Баутиста Агут одолел Бедене во втором круге турнира в Пекине

Испанец Роберто Баутиста Агут победил британца Аляжа Бедене в второгм круге турнира в Пекине – 6:0, 4:0 отказ 2-го игрока. В четвертьфинале он встретится с победителем пары Григор Димитров – Хуан Мартин дель Потро.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 149 870 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Баутиста Агут (Испания, 5) - Бедене (Великобритания) - 6:0, 4:0 отказ 2-го игрока
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
ПанОптикум
А накануне они вместе в паре играли. Думаю, как раз из-за этого нулевого Бедене и проиграли.
12:44